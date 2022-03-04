Путин призвал "соседей" задуматься о нормализации отношений: "У нас нет недобрых намерений"

Президент России Владимир Путин принял участие в поднятии государственного флага на новом пароме "Маршал Рокоссовский", который будет курсировать между Калининградом и Усть-Лугой (Ленобласть).

Глава государства отметил, что и новый паром, и проектируемый – такого же класса и для того же маршрута – будут носить имена известных полководцев.

"Символично, что все эти современные, высокотехнологичные суда носят имена наших выдающихся полководцев, освобождавших от нацизма не только нашу страну, но и весь мир. Для этих по-настоящему смелых людей, искренних патриотов превыше всего были независимость и суверенитет нашего Отечества. Они спасли, защитили нашу родную страну, показали нам, будущим поколениям, что надо быть сильными, всегда идти вперёд", - заявил Путин.

"И как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всём пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке, в том числе обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - добавил президент.

Президент также прокомментировал ситуацию с ухудшением международных отношений: "Мы всегда об этом говорили: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они всегда возникают в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения".

Федеральным и региональным властям Путин дал распоряжение способствовать Белоруссии в ее стремлении освоиться на Балтике и вести дела через российские порты на этом море.

Отдельно глава государства отметил, что "паром спроектирован в наших конструкторских бюро с использованием наших инновационных решений". "Да, это международный проект, участвовали наши партнеры, но инновационные решения здесь – именно наши", - указал Путин. Он добавил, что если кто-то не хочет сотрудничать с Россией, то это, в итоге, обернется потерями для него, поскольку: "Мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят, при этом выиграем, потому что приобретем новые компетенции. Как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране".