04 Марта 2022
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Политика В России
хинштейн александр евсеевич депутат государственной думы рф (2016) | Фото: Накануне.ru

Хинштейн: Закон о наказании за фейки затронет и иностранцев

Принятый сегодня закон об ответственности за распространение фейков о действиях российских военных, дискредитацию армии и за призывы к антироссийским санкциям касается не только граждан России, но и иностранцев. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Он указал, что основной поток фейков идет с Украины, передает "Интерфакс".

"На данную минуту (...) это наказание, наверное не состоится, эти люди будут находиться вне российской юрисдикции, но у этих людей есть сообщники, есть пособники, есть сторонники, есть те, кто продвигает все это здесь", - отметил депутат.

Как сообщалось, Госдума на важнейшем дополнительном пленарном заседании не досчиталась 49 депутатов при голосовании по законопроекту о введении уголовной ответственности до 15 лет заключения за распространение фейков о российских военных. 401 депутат из 450 проголосовал за внесение поправок в Уголовный кодекс единогласно.

Во второй половине дня документ может утвердить Совет Федерации, а затем – подписать президент. То есть уголовное преследование за изготовление и распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ на Украине может начаться уже сегодня.

Теги: фейки, хинштейн, иностранцы



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