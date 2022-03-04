04 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер высказался о санкциях: Надо не упустить шанс, выйти из ситуации сильнее

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что все сферы жизнедеятельности региона работают в обычном режиме.

"Нет сбоев в социальных выплатах и пенсиях, обеспечении лекарствами, снабжении учреждений. Коммунальные службы, транспорт — словом, все, что обеспечивает нормальную жизнь, работает и будет работать", - сообщил губернатора в своем Instagram.

Глава региона напомнил, что Челябинская область – это крупный аграрный регион, и по многим продовольственным позициям обеспечивает себя сам. Будет усилен контроль за ценами на продукты, чтобы предотвратить необоснованный рост цен.

Власти региона будут поддерживать производство и занятость. Особое внимание будет уделено импортозамещению и развитию новых технологий. "Все это — на особом моем контроле. Надо не упустить шанс, выйти из ситуации сильнее, чем были до этого", - добавил он.

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов продолжать работу по строительству школ, детсадов, больниц, дорог и газификации. "Нынешняя ситуация – не повод "бросать лопату", - подчеркнул он.

Теги: санкции, Алексей Текслер,



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