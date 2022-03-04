04 Марта 2022
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Экономика В России
Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума разрешила вкладывать деньги ФНБ в акции российских компаний

Госдума одобрила в пятницу пакет правительственных антикризисных законопроектов. Среди прочего – разрешение потратить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) часть средств на покупку акций российских компаний и государственные ценные бумаги.

Ранее стало известно, что на покупку акций российских компаний, упавших в цене на бирже из-за кризиса после начала военной спецоперации РФ на Украине, планируется направить около 1 трлн руб. Выкупать акции государство намерено преимущественно через ВЭБ. Правда, при обсуждении законопроекта в профильном комитете Госдумы накануне выяснилось, что законодательство тут требует поправки – у ВЭБа нет права выполнять брокерские функции.

По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн руб.

Напомним, ранее власти, в том числе президент России Владимир Путин, заявляли о крайне щепетильном отношении к инвестпроектам, в которые будут вкладываться средства российской "подушки безопасности". В частности, предлагалось вкладывать деньги ФНБ только в высокоэффективные, высокомаржинальные и без лишних рисков проекты.

Теги: фнб, госдума, акции



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