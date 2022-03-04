"Smartavia" останавливает полёты за границу

"Smartavia" останавливает полёты за границу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В связи с ограничением полетов, авиакомпания "Smartavia" вынуждена временно приостановить все зарубежные рейсы. Ограничение будет действовать до 19 марта включительно. Вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться в установленном законодательством порядке", - говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.

Напомним, ранее об аналогичном решении заявила авиакомпания "S7".