04 Марта 2022
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Самолёт авиакомпании Smartavia (2022) | Фото: t.me/Flysmartavia

"Smartavia" останавливает полёты за границу

"Smartavia" останавливает полёты за границу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В связи с ограничением полетов, авиакомпания "Smartavia" вынуждена временно приостановить все зарубежные рейсы. Ограничение будет действовать до 19 марта включительно. Вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться в установленном законодательством порядке", - говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.

Напомним, ранее об аналогичном решении заявила авиакомпания "S7".

Теги: Smartavia, полёт



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