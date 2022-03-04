Запад хочет затяжного конфликта на Украине, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в желании "утопить" в войне Россию и Белоруссию.

По мнению белорусского лидера, Запад хочет затяжного конфликта на Украине, хоть и "вопит" о прекращении российской спецоперации.

"Да не нужен им там мир никакой. Им нужна там война, и чем больше, тем лучше. Для того чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась", - цитируют Лукашенко "Известия".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, а попытки выиграть время затягиванием переговоров приведут к тому, что у России появятся дополнительные требования к Киеву.