Строительство Свердловской филармонии под вопросом из-за ухода Zaha Hadid из России

И вновь открытие Свердловской филармонии переносится на неопределенный срок. Однако теперь причиной не является коронавирус - архитектурное бюро Zaha Hadid, которое и разработало проект нового зала, заявило об уходе из РФ, сообщает журнал Dezeen.

Бюро заявило, что опечалено происходящим на Украине, а потому приостанавливает работы над двумя действующими проектами в России, одним из которых является филармония.

"Мы завершили наши контрактные работы по всем другим проектам в стране и продолжаем следить за указаниями правительства Великобритании", - сообщает пресс-служба компании.

О том, на каком этапе сейчас находится строительство филармонии, неизвестно. Однако реализацию проекта власти региона оценили в 17 млрд рублей.

Проект нового концертного зала был презентован на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2019 года. Зал рассчитан на 2,3 тыс. зрителей, через дорогу запланирована парковка на 386 машиномест. Окончание строительства было запланировано на 2023 год (к 300-летию Екатеринбурга), позже срок перенесли на 2025 год, а после сроки подвинул и коронавирус.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в Екатеринбурге ликвидируют часть сада Вайнера ради постройки филармонии.

Напомним, что из-за нынешней политической обстановки сотрудничество с РФ также приостановили Boeing, Lego, H&M, Nike, Intel, BMW, Mango а также IKEA.