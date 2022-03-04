РЭК Свердловской области хочет обжаловать решение по "мусорным" нормативам

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области собирается обжаловать решения суда, который признал недействующим постановление о применении норматива накопления мусора для жителей региона за пределами Екатеринбурга.

Напомним, в феврале 2021 года активисты из Нижнего Тагила добились признания того, что им установили завышенные тарифы. Однако свердловская РЭК не только оставила эти нормативы на прежнем уровне, но также обратилась в суд для отмены апелляционного решения. В итоге тагильчане отстояли "мусорные" нормативы как в кассационном, так и в Свердловском областном суде.

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", теперь они получили копию апелляционной жалобы от региональной энергетической комиссии на решение облсуда от 13 декабря прошлого года.

"Главный довод РЭК состоит в том, что они правы, нормативы на отходы законные", - рассказали общественники.

Когда будет рассматриваться апелляция, пока неизвестно.

Напомним, на этой неделе в Нижнем Тагиле дали старт возведению мусоросортировочного комплекса. Его обещают построить к концу 2022 года. Ранее сообщалось, что мусор на полигон будут свозить из окрестных городов.