04 Марта 2022
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Экономика В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав РФ сообщил о задержках поставок лекарств из-за логистических проблем

Минздрав России сообщил об "отдельных сигналах" о задержках поставок лекарств. По данным ведомства, это связано с логистическими проблемами, а не с отказами заводов, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

"У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", - заявил он на заседании комитета Совфеда по социальной политике в пятницу.

Теги: минздрав, лекарства, поставки, логистика



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