Times: Лондон не нашел "разумных оснований" для санкций против Абрамовича

МИД Великобритании и Национальное агентство по борьбе с преступностью не смогли найти "разумных оснований" для введения санкций против российского предпринимателя Романа Абрамовича, сообщает The Times.

Газета со ссылкой на источники пишет, что эта ситуация всерьез расстроила главу МИД Британии Лиз Трасс.

"Лиз раздосадована. Она хочет включить Абрамовича в список, но ей говорят, что она не может", - цитирует издание один из них.

В январе Трасс пригрозила "российским олигархам" и связанным с Кремлем компаниям санкциями в случае вторжения России на Украину, допустив конфискацию имущества.

Ранее власти Великобритании заявили о намерении арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов. В связи с этим сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович пытается продать всю свою недвижимость в этой стране. 3 марта он объявил о решении продать футбольный клуб "Челси", которым он владеет около 20 лет.