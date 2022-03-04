НАТО планировало размещение войск на Украине летом - Азаров

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что НАТО планировало разместить на территории страна свои войска летом 2022 года, что грозило прямым конфликтом с Россией. Об этом он написал в Facebook.

Он пишет, что с декабря 2021 года Россия стал получать данные о планах НАТО разместить на территории Украины четыре бригады военных (две сухопутных, одна морская, одна воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Именно тогда Россия и инициировала диалог о гарантиях безопасности. Не добившись результата, Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине.

"Кстати, то, о чем сказал Путин: время подлета боеголовок из Харькова до Москвы – 3 минуты, времени на ответный удар нет. Из США – 30 минут, есть время ответить", - отметил экс-премьер Украины.

По его данным, ВСУ планировали напасть на Донбасс 25 февраля. Планировалось рассечь ДНР и ЛНР и выйти к границе с Россией, а Донецк и Луганск - вначале окружить. Эти планы были перехвачены разведкой и озвучивались в начале февраля ДНР и ЛНР.

"Почему у них такая истерика? Потому что все было готово к захвату территории и тут вдруг внезапно на один день раньше начали активно действовать подразделения ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ. Были в первую очередь нанесены удары по аэродромам и взлетно-посадочным полосам, чтобы нельзя было посадить транспортные самолеты с оружием из США и других стран, выведены из строя пункты управления, системы ПВО, радиолокационные станции, зенитно-ракетные дивизионы и т.д.", - написал Азаров.

Напомним, Путин в своем обращении перед началом спецоперации заявил, что нужно действовать незамедлительно и решительно.