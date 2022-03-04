04 Марта 2022
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Экономика В России
авиакомпания s7 самолет (2009) | Фото: Накануне.ru

S7 отменяет все международные рейсы

Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене с 5 марта всех рейсов по международным направлениям.

"Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - заявили в S7.

Перевозчик связал остановку работы по международным направлениям с "введенными ограничениями".

Теги: s7, международные рейсы, отмена



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