S7 отменяет все международные рейсы

Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене с 5 марта всех рейсов по международным направлениям.

"Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - заявили в S7.

Перевозчик связал остановку работы по международным направлениям с "введенными ограничениями".