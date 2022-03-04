Минцифры подготовило меры поддержки операторов связи в условиях санкций

Минцифры подготовило меры поддержки операторов связи в условиях санкций. Речь идёт, в частности, об ослаблении требований "закона Яровой", возможности менять тарифы, отсрочке по покрытию автодорог и небольших населенных пунктов сетями LTE, сообщает РБК.

Заявление министра связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева с различными предложениями отправлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди них – на год приостановить требование "закона Яровой" по увеличению ёмкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик, ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учётом роста потребительских цен и не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.

Также предложено обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи, установить до 31 декабря 2024 г. налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%, до 31 декабря 2024 г. запретить отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания – специальный фонд, из которого финансируется оказание универсальных услуг связи. Сейчас все операторы должны отчислять в него 1,2% своей выручки от услуг связи. Предполагается, что до конца 2024-го финансировать универсальные услуги будут из бюджета,

В документе есть предложения обеспечить предоставление операторам льготных кредитов по ставке не более 3% на покупку телекоммуникационного оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи и установить мораторий на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти.