В районе Челябинска из-за ремонта на водоводе частично отключат воду

В Советском районе Челябинска отключат водоснабжение в шести жилых и 11 административных зданиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Воду отключат с 21.00 5 марта до 12.00 6 марта для проведения восстановительных работ на водоводе. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Также для проведения работ будет ограничено движение транспорта по двум полосам в районе дома № 11 по улице Воровского. После их завершения дорожное покрытие будет восстановлено во временном варианте, а с началом дорожного сезона - асфальтирование.