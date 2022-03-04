04 Марта 2022
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В районе Челябинска из-за ремонта на водоводе частично отключат воду

В Советском районе Челябинска отключат водоснабжение в шести жилых и 11 административных зданиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Воду отключат с 21.00 5 марта до 12.00 6 марта для проведения восстановительных работ на водоводе. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Также для проведения работ будет ограничено движение транспорта по двум полосам в районе дома № 11 по улице Воровского. После их завершения дорожное покрытие будет восстановлено во временном варианте, а с началом дорожного сезона - асфальтирование.

Теги: вода, ремонт, водовод,



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