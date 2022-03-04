04 Марта 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Врачи "скорой" из Прикамья смогут вызывать охрану в случае нападения пациентов

Пермских медработников из бригад "скорой помощи" оснастят тревожными кнопками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОНФ.

Кнопка будет в мобильном приложении в телефонах врачей.

Проект "Мобильный телохранитель" общественники запустили вместе с охранным предприятием "Цербер". Проект по защите враче - безвозмездный. Если на врача нападает пациент, ему стоит нажать на кнопку SOS в мобильном приложении и на вызов прибудет группа быстрого реагирования.

"Система работает следующим образом: координаты сигнала "Тревога" передаются на центральную станцию мониторинга, к месту происшествия выезжает ближайший экипаж группы быстрого реагирования. Среднее время прибытия ГБР по территории города Перми составляет не более 15 минут. Операторы круглосуточного контакт-центра осуществляют мониторинг и контроль с момента обращения до полного разрешения проблемной ситуации, обязательно составляется заявление в полицию. В случае необходимости вызывают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Главврач горбольницы им. М. А. Тверье, сопредседатель ОНФ Михаил Суханов подчеркнул, что главная задача сотрудников "скорой" - спасение жизней и они должны быть уверены в своей безопасности.

В пилотном запуске проекта примут участие 10 бригад. Как заметил главный врач Пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев, поиск решения проблемы безопасности врачей на вызовах беспокоил руководство станции уже несколько лет.

Теги: скорая помощь, тревожная кнопка, нападение пациентов



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