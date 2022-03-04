Во Франции задержаны три российских судна и одна яхта, - посол РФ

Во Франции задержаны три российских судна и одна яхта, сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, российские суда задерживаются "практически без каких-либо объяснений". Когда судебные органы примут какие-то решения – неизвестно, добавил посол.

Накануне французские таможенники арестовали яхту, которая, по данным властей, якобы принадлежит "российскому олигарху". Об этом сообщил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. Судно принадлежит, по его данным, компании, основным акционером которой, якобы, является Игорь Сечин.

Ранее от властей Франции прозвучало предложение в рамках санкций провести инвентаризацию яхт, самолетов, автомобилей класса "люкс", принадлежащих российским бизнесменам с целью возможного изъятия.