На вас смотрит вся страна: россияне пристыдили звезд, выступивших против спецоперации РФ

Часть деятелей культуры высказалась против начала специальной операции России на Украине, по их мнению, такое решение было поспешным. Такое отношение артистов к миротворческой операции вызвало бурную реакцию в обществе, россияне уверены, что звезды не знают всей правды о тяжелой жизни граждан Донбасса, поэтому позволяют себе подобные заявления.

Некоторые российские звезды не смогли порадоваться за народ Донбасса, который долгие годы ждал помощи и терпел истязания. Часть артистов заявила, что не согласна с позицией России. Среди них Дмитрий Глуховский, Дмитрий Быков, Борис Акунин, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев.

Позиция знаменитостей вызвала бурную реакцию в обществе. Многие артисты заявили, что те певцы и актеры, которые высказались против спецоперации, не понимают, что народу Донбасса нужна реальная помощь.

Обратился к российским знаменитостям, не поддержавшим спецоперацию РФ в ЛДНР, политолог Евгений Сатановский. По словам востоковеда, звездам важнее всего размер их гонораров, а не судьбы мирных жителей Донбасса, каждый день живущих под обстрелами.

«За Донбасс не переживали, ни один. Я не помню ни одного слова за эти восемь лет, обращенного к Киеву, на тему того, что нельзя фигачить по живым людям артснарядами?» – заявил Сатановский.

Журналистка Леся Рябцева прокомментировала решение звезд выступить против проведения Россией специальной военной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также на мир в Донбассе и отметила, что знаменитости делают свои заявления, исходя из собственной выгоды.

«Всем этим людям было прекрасно и удобно не замечать войны, которая проходила восемь лет под боком, где были русские люди. Даже если ты мог не знать кого-то, кто жил в Донецке и Луганске, но я по своему опыту знаю, что обязательно у кого-то из знакомых там есть родственники, близкие или друзья. А когда делают вид, что этого ничего не было, а вот сейчас вдруг что-то произошло, — лицемерие», — отметила Рябцева.

Известная актриса и юмористка Юлия Михалкова на своей странице в социальной сети высказалась по поводу артистов, выступивших против спецоперации. Она отметила, что знаменитости молчали в течение восьми лет войны в Донбассе, но сейчас решили, что настало время для озвучивания своей странной позиции.

«Какой позор, какое лицемерие!» - написала Михалкова в адрес коллег, которые заявили, что им «стыдно за Россию».

Актриса поинтересовалась, где были переживания артистов, когда в течение восьми лет украинские нацбатальоны уничтожали населенные пункты в Донбассе и убивали людей. Тогда звездам шоу-бизнеса было не до «показательных историй» в социальных сетях, они молчали об ужасах, творимых в ЛДНР.

«Вы — известные личности, «селебрити». На вас люди смотрят от Камчатки до Калининграда, они ждут от вас умиротворения, успокоения, надежды над то, что все будет хорошо. Вместо этого вы многократно усиливаете тревогу в сердцах миллионов людей. Это безответственность, трусость, предательство», — подчеркнула Михалкова.

Писатель Вячеслав Коновалов на своей странице в социальной сети назвал ситуацию с «громкими» высказываниями российской творческой интеллигенции о событиях на Украине «вакханалией». По его словам, знаменитости никогда не высказывались против войны в Донбассе, которая идет уже восемь лет и никогда не интересовались судьбой жителей республик.

«Я вам вопрос задам - а то, что восемь лет (!!!), восемь!, массово и безнаказанно практически, убивали людей на Донбассе, убивали женщин, убивали стариков, убивали детей — вам было абсолютно до лампочки!? Вы вслушайтесь в это словосочетание — убивали детей. Писать страшно эти слова. И ничего у вас не дрогнуло?! Я ведь помню — не дрогнуло. Совесть, честь, стыд, достоинство, сострадание — это те слова, правописанию которых вас научили, а понимать — нет. Этому пришел конец. Теперь будет по-другому», — написал Коновалов.

Ответили знаменитостям и простые россияне. В социальных сетях тысячи людей обратились к звездам шоу-бизнеса и указали на их низкую гражданскую ответственность. Россияне уверены, что артисты вместо того, чтобы поддержать жителей Донбасса, пытаются заработать славу

«Нельзя в военное время говорит такие вещи, там же ребята наши. А как все закончится, нужно просто перестать покупать билетики на их мероприятия»;

«Да не за людей они переживают, а за свое имущество за рубежом»;

«Ну раз им стыдно, то слава богу совесть у них есть. Где была ваша совесть все эти 8 лет?»;

«Война, гибель наших сыновей! Все они борются за лайки и подписчиков, а это деньги! Вот кто реально готов продать совесть и Родину», — написали россияне.