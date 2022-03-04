Депутат ГД рассказал о документах из захваченного штаба нацбатальона "Айдар"

Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), представляющий в парламенте Ростовскую область, заявил, что по его "оперативным данным, захвачен штаб нацбатальона "Айдар".

"По моим оперативным данным, захвачен штаб нацбатальона "Айдар", и там есть документы, которые очень важны населению не только на этой стороне, но и на той. Надо переговорить с Минобороны и Генштабом, чтобы они некоторые документы позволили рассекретить. Это очень важно, - сообщил Коломейцев на пленарном заседании Госдумы. - Речь идет о том, какие были приказы у них на действия, и о подтверждении того, что мы предотвратили колоссальное кровопролитие. У них планировалось там за три – четыре часа стереть фактически с лица земли оборону и не останавливаться даже на границе Ростовской области".

Коломейцева поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия"): "Коллеги, вы зря смеетесь! Это очень серьезно. Вы думаете почему наши войска зашли именно 24-го [февраля]? Он говорит о том, что буквально через три часа – если бы мы этого не сделали – войну развязали бы банды националистов, бандеровцы, вскормленные НАТО с территории Украины, и дальше была бы катастрофа: гуманитарная, военная. Мирные граждане ДНР/ЛНР – четыре миллиона человек, а дальше – наша граница рядом".