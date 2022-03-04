Экс-командующий Черноморским флотом: "Гетман Сагайдачный" утрачен безвозвратно

Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" был подтоплен, чтобы затруднить проход кораблей Черноморского флота к Николаеву и чтобы Россия не смогла его использовать, считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Кравченко.

По его мнению, самостоятельно поднять и восстановить фрегат Украина не сможет – ее судостроительные и судоремонтные мощности «скудны».

"Фактически это уничтожение корабля", - сказал адмирал РИА Новости.

Ранее сообщалось, что флагман ВМФ Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтоплен в порту города Николаева, но украинские власти надеются в будущем быстро поднять и восстановить корабль.

В день начала российской спецоперации на Украине (24 февраля) фрегат находился на ремонте, все вооружение с него было снято.