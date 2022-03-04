04 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Коллаж, карта ДНР и ЛНР вместе с городом Счастье и станицей Луганская (2022) | Фото: Накануне.RU

ДНР и ЛНР продолжают наступление и освобождение территорий

Армия ДНР при активной огневой поддержке российской армии освободила еще несколько населенных пунктов, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

За прошедшие сутки установлен контроль над населенными пунктами Новокрасновка и Красновка к северо-западу от Мариуполя, вблизи границы с Запорожской областью. Продолжается освобождение Волновахи и Мариуполя, где нацисты фактически взяли в заложники местных жителей.

По сообщению Минобороны РФ, группировка войск ЛНР продолжила наступление на рубеж Красный Лиман - Ямполь - Приволье. Это северная часть ДНР в районе Северского Донца. Продолжается наступление в направлении Краматорска.

Теги: ЛНР, ДНР



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