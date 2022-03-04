04 Марта 2022
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Общество Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Минобороны РФ: Украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС

В Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты предприняли попытку провокации у Запорожской АЭС, пытались спровоцировать огонь по ней.

Примерно в 2 часа ночи мобильный патруль Росгвардии обстреляли из учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции. Огневые точки удалось подавить, но, покидая здание, украинские диверсанты подожгли здание.

Целью провокации была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения, о чём говорят последующие переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США и Британией.

В Минобороны уточнили, что российские военные взяли под контроль украинский Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект. Сейчас АЭС работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что пожар на станции потушили, пострадавших нет. Украинские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что основное оборудование атомной станции не было повреждено, изменений в уровне радиации не зафиксировано.

Теги: минобороны, запорожская аэс



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