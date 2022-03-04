СМИ: Минпромторг не собирается приостанавливать маркировку товаров

Минпромторг России заявил, что не рассматривает вопрос о приостановке маркировки товаров в стране, передает РИА Новости. Об этой мере на фоне кризиса очень просит бизнес, предприниматели говорят, что все остальные "меры поддержки" правительства нивелируются и становятся совершенно не нужными на фоне введения маркировки.

Например, общественный омбудсмен МСП и совладелица сети ресторанов "Андерсон" Анастасия Татулова писала: " Вот и очередная помощь производителям подоспела. Маркировка всех спасёт! Ура, товарищи!!! Беспрецедентный цинизм в действии. Пусть все сдохнет, но честный знак от своих денег не откажется".

Ранее источники РБК сообщили, что одной из мер поддержки из антикризисного пакета правительства может быть приостановка маркировки товаров. Якобы, план разрабатывается под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.