04 Марта 2022
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Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Украинский канал "передвинул" город Лозовая к границе ради благоприятного для ВСУ отчета

Популярный эксперт Юрий Подоляка, регулярно анализирующий ход специальной военной операции на Украине, сообщил о том, как украинским СМИ удается поддерживать истерическую уверенность в скорой и быстрой победе над Россией. Об этом он рассказал в своем новом материале.

Он посмотрел один их сюжетов ТСН и был в шоке от лжи.

"Чтобы показать, что враг повержен и отброшен на всех направлениях, журналисты ТСН начали просто перемещать города. Не смейтесь, посмотрите скрины видео. Они не могут опровергать сводку генерального штаба ВСУ, который говорит, что российские войска воюют в районе Лозовой. Это самый юг Харьковской области, эта колонна грозит отрезать донбасскую группировку от Украины. Так вот чтобы не создавалось впечатления, что украинская армия проигрывает, журналисты ТСН взяли и поместили город Лозовая между Богодуховым и Ахтыркой на самый северо-запад Харьковской области, поближе к границе с Россией. И официальная сводка выглядит неплохо: "враг" рвется к Лозовой, а это буквально пара десятков километров от российской границы. Представляете, до какого маразма дошла истерия! Они уже города переносят, чтобы показать, что все хорошо, надеясь на то, что население настолько дебилизировано, что не знает, где находится Лозовая", - рассказал Подоляка.

Отметим, что Лозовая находится на широте Славянска, а на канале ТСН ее поместили даже в Сумскую область, то есть почти на 200 км от реального положения. Интересно, что в Сумской области есть село Лозовое, но оно находится примерно на 40 км севернее того места, которое было указано в сюжете.

Теги: украина, СМИ



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