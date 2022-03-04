04 Марта 2022
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Общество Свердловская область
трасса, автодорога, автомобиль, автобан (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На трассе Екатеринбург - Тюмень перекроют движение из-за дорожных работ

Сегодня ночью с 00.00 до 01.00 движение на трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень будет полностью закрыто. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

В это время над проезжей частью на км 216 возле с.Троицкое будут проводиться работы по установке металлической рамной конструкции

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании своего маршрута", - заявили в пресс-службе.

Для получения дополнительной информации или сообщения о внештатной ситуации можно обратиться по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

Теги: ремонт, строители, движение, трасса



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