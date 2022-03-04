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ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Крыма поддержал утверждённые Госдумой наказания за фейки о российских военных

Глава Крыма Сергей Аксёнов "полностью поддержал" принятие Госдумой законопроекта об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки, которые дискредитируют российскую армию, и призывы к санкциям против нашей страны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Это очень важное и назревшее решение. Интернет заполнен ядовитым информационным мусором. Те, кто распространяет и подхватывает фейки, становятся пособниками врага в информационной войне против России. Призываю крымчан не верить болезненным фантазиям вражеских "диванных войск" и паникеров, ориентироваться только на официальные источники информации. Это ваш вклад в нашу общую победу", - написал Аксёнов в своём Telegram.

Напомним, сам законопроект был внесён еще в прошлом году спикером Госдумы Вячеславом Володиным и рядом других депутатов. Он был принят в первом чтении и, естественно, не предусматривал ситуации с военными действиями.

Сегодня уголовная ответственность за фейки была внесена в виде поправок ко второму чтению, законопроект принят сразу во втором и третьем чтении. Володин выразил надежду, что во второй половине дня документ утвердит Совет Федерации, а затем – подпишет президент. То есть уголовное преследование за изготовление и распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ на Украине может начаться уже сегодня.

Закон предусматривает, что на срок до трех лет будут лишать свободы за изготовление и распространение фейков. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше – от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание – до 15 лет лишения свободы.

Теги: Сергей Аксёнов, Крым



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