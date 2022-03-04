На многофункциональной ледовой арене в Новосибирске идет обустройство инженерных сетей

На площадке новой Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске строители активно занимаются устройством инженерных сетей, в частности прокладывают внутриплощадочные наружные сети электроснабжения, в том числе и резервные.

По информации подрядной организации ООО «ЭлинАльфа», благодаря подключению отопления, работы на объекте развернуты и по внешнему и по внутреннему контуру. Также заканчивается комплекс работ по обустройству кровли основного здания, строители приступили к демонтажу грузоподъемных механизмов. Обустраиваются инженерные сети снаружи и внутри здания: электрика, канализация, водоснабжение, вентиляция и слаботочные системы. На финишную прямую вышел монтаж витражей VIP-зоны, продолжается возведение перегородок на главной арене. Строители приступили к комплексу отделочных работ.

Согласно данным подрядчика, все работы ведутся строго в соответствии с графиком производства работ. Правительством региона осуществляется ежедневный мониторинг строительства объекта.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, строительство Многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.