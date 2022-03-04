04 Марта 2022
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Спорт Новосибирская область
ледовая арена, новосибирск, нацпроекты (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На многофункциональной ледовой арене в Новосибирске идет обустройство инженерных сетей

На площадке новой Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске строители активно занимаются устройством инженерных сетей, в частности прокладывают внутриплощадочные наружные сети электроснабжения, в том числе и резервные.

По информации подрядной организации ООО «ЭлинАльфа», благодаря подключению отопления, работы на объекте развернуты и по внешнему и по внутреннему контуру. Также заканчивается комплекс работ по обустройству кровли основного здания, строители приступили к демонтажу грузоподъемных механизмов. Обустраиваются инженерные сети снаружи и внутри здания: электрика, канализация, водоснабжение, вентиляция и слаботочные системы. На финишную прямую вышел монтаж витражей VIP-зоны, продолжается возведение перегородок на главной арене. Строители приступили к комплексу отделочных работ.

ледовый дворец, стройка, арена(2022)|Фото: правительство Новосибирской области

Согласно данным подрядчика, все работы ведутся строго в соответствии с графиком производства работ. Правительством региона осуществляется ежедневный мониторинг строительства объекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, строительство Многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Теги: ледовая арена, инженерные сети, подключение тепла, строительные работы



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