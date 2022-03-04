Если Владимир Владимирович не представит нам нового Берию, то нам представят нового Керенского - КПРФ

В Госдуме сегодня рассматривают пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку экономики, граждан и бизнеса в условиях кризиса. Хотя законопроекты согласились поддержать все фракции, некоторые, например, КПРФ, назвали меры поддержки "очень слабыми" и призвали провести парламентские расследования в отношении экономического блока правительства и ЦБ.

Представитель КПРФ Николай Коломейцев призвал отменить бюджетное правило (накопление нефтегазовых сверхдоходов вместо расходования на текущие нужды): "Надо чтобы они ответили, по чьему поручению это бюджетное правило принималось?". Также он призвал расследовать вывод золота из страны и ситуацию с блокировкой половины ЗВР из-за западных санкций. "Если Владимир Владимирович [Путин] не представит нам нового Берию, то нам представят нового Керенского", - заявил Коломейцев. Также он заявил, что решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 20% было принято после обращения Ходорковского.

Впрочем, самого Коломейцева тоже сегодня критиковали. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") призвал коммуниста проводить совещания в шахтах и дворах, чтобы быть ближе к народу, а членам правительства глава палаты предложил "брать неделю за свой счет и вместе с депутатами ездить в регионы, чтобы знать ситуацию на местах и сколько стоит куб древесины для строительства".