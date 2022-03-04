04 Марта 2022
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Общество
(2020) | Фото: permkrai.ru

Физический поток газа по "Ямалу-Европе" приостановился

Прокачка газа по "Ямалу-Европе" из России в Германию прекратилась утром в пятницу.

При этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки, следует из данных немецкого оператора Gascade. Как отмечает "Интерфакс", почти совпали заявки на прямую и реверсную прокачку.

Прямая заявка на поставку с Востока на Запад составляет 752 тыс. куб. м в час, обратная (из Германии в Польшу) - 715 тыс. куб. м в час.

Такая же ситуация была в четверг, и газопровод также физически не прокачивал газ. Это также подтверждает, что коммерческие поставки по газопроводу продолжались в обе стороны.

В декабре физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" в Германию также был приостановлен. В середине ноября "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал-Европа". На фоне новостей об этом цены на голубое топливо на европейском рынке снова выросли.

Теги: ямал-европа, газ, газпром



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