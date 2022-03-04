Znak.com объявил о закрытии издания

Интернет-издание Znak.com приняло решение о временном закрытии, в связи с нынешними ограничениями, диктующими правила работы в СМИ.

"Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", - заявили в редакции.

Напомним, что сегодня в России ограничили доступ к базирующемуся в Латвии изданию "Медуза" (признано СМИ-иноагентом), а также русскоязычному сайту "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом). СМИ-иноагенты внесены в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях". Также пользователи заявляют о проблемах с доступом к сайтам русской службы "Би-би-си" и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Вещание DW ранее было прекращено в России.

1 марта Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь" (внесен в список СМИ-иноагентов) из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности – они "публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР". После этого мобильные версии радиостанции и телеканала начали блокироваться рядом операторов.

3 марта большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы". Главред ТК "Дождь" Тихон Дзядко сообщил, что к частью редакции покидает Россию.