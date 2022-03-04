Свердловская область держит лидерство в России по новым случаям ковида

Свердловская область четвертый день удерживает лидерство в России по числу новых случаев коронавируса.

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Напомним, впервые регион захватил лидерство по этому показателю 1 марта и вышел на чистое первое место в стране, а затем не сходил с первой сточки 2 и 3 марта. Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, сегодня, 4 марта, в Свердловской области было выявлено 4 тысячи 785 новых заболевших за сутки, и регион по-прежнему абсолютный лидер.

По данным оперштаба, второе место по суточному приросту инфицированных ковидом заняла Самарская область, где обнаружили 3 тысячи 623 новых случая. Третья строчка у Санкт-Петербурга – 3 тысячи 422 заболевших за сутки.

Напомним, что на Среднем Урале не будут вводить дополнительные ограничения, несмотря на беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня заявил глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Между тем, на сегодняшний день в Свердловской области выявлены все известные разновидности штамма "омикрон".