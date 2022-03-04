В Тюмени задержали директора филиала "Россети Тюмень"

В Тюмени задержан директор "Тюменские электрические сети" Кирилл Стрельцов. В пресс-службе компании сообщили Накануне.RU, что оказывают всестороннее содействие правоохранителям.

Официальных комментариев от силовиков пока нет. В СКР задержание не комментируют.

По данным РБК-Тюмень, Стрельцов задержан 3 марта. Также правоохранители провели обыск и изъяли документацию в филиале.

Филиал "Тюменские электрические сети" — одно из крупнейших подразделений АО "Россети Тюмень". По данным, опубликованным на сайте компании, в состав филиала входят Управление Тюменских электрических сетей и три территориальных производственных отделения: Ишимское, Тобольское и Южное. Филиал обеспечивает энергоснабжением 223 736 потребителей.