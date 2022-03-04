04 Марта 2022
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Экономика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Если бы не было принято решение о начале операции, на следующий день на территорию ЛДНР зашли бы нацисты – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерениях "бандеровцев и нацистов" войти на территорию ЛНР и ДНР.

"Если бы не было принято решение о начале операции, буквально на следующий бы день на территорию ЛНР и ДНР зашли бы бандеровцы, нацисты при поддержке НАТО. Это удалось упредить. Надо поддержать нашего президента и объединиться", - заявил председатель палаты на внеочередном пленарном заседании ГД.

Он анонсировал серию пленарных заседаний и на следующей неделе: "10 и 11 марта Госдума снова соберется, чтобы рассмотреть второй пакет мер поддержки, который предложит правительство".

Теги: вячеслав володин, лнр, днр, донбасс, бандеровцы



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