Если бы не было принято решение о начале операции, на следующий день на территорию ЛДНР зашли бы нацисты – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерениях "бандеровцев и нацистов" войти на территорию ЛНР и ДНР.

"Если бы не было принято решение о начале операции, буквально на следующий бы день на территорию ЛНР и ДНР зашли бы бандеровцы, нацисты при поддержке НАТО. Это удалось упредить. Надо поддержать нашего президента и объединиться", - заявил председатель палаты на внеочередном пленарном заседании ГД.

Он анонсировал серию пленарных заседаний и на следующей неделе: "10 и 11 марта Госдума снова соберется, чтобы рассмотреть второй пакет мер поддержки, который предложит правительство".