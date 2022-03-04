04 Марта 2022
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космос спутник земля планета (2011) | Фото:

"Роскосмос" отменил пуски спутников связи OneWeb

В "Роскомосе" отменили работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb.

В том числе отменен пуск ракеты "Союз" со спутниками, намечавшийся на 5 марта с Байконура.

Об этом заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры "Роскосмоса" Александр Лопатин, передает РИА Новости.

Ранее Роскосмос запросил гарантии от британского проекта OneWeb о неиспользовании спутников в военных целях. Иначе отправка очередной партии спутников на орбиту не состоится, отмечал глава корпорации Дмитрий Рогозин. 3 марта компания OneWeb сообщила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.

Теги: Роскосмос, OneWeb



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