"Роскосмос" отменил пуски спутников связи OneWeb

В "Роскомосе" отменили работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb.

В том числе отменен пуск ракеты "Союз" со спутниками, намечавшийся на 5 марта с Байконура.

Об этом заявил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры "Роскосмоса" Александр Лопатин, передает РИА Новости.

Ранее Роскосмос запросил гарантии от британского проекта OneWeb о неиспользовании спутников в военных целях. Иначе отправка очередной партии спутников на орбиту не состоится, отмечал глава корпорации Дмитрий Рогозин. 3 марта компания OneWeb сообщила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.