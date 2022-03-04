Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО - правильное решение, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильным решением отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО. Об этом Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможном членстве стран в альянсе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, вопрос членства сейчас не стоит на повестке. Канцлер также считает, что вступление в Евросоюз Украины, Грузии и Молдавии – не тот вопрос, о котором может идти речь, уточняет РБК. По словам Шольца, сейчас главное – предотвратить эскалацию военного конфликта на Украине.

Ранее Шольц заявил, что Германия уже начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей.