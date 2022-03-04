В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на разработку проекта по восстановлению реки Миасс

В Челябинске выбрали подрядчика для разработки проектной документации на восстановление и экологическую реабилитацию реки Миасс. Работы выполнит производственная коммерческая фирма "Агроинвестрой". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена закупки составляла 12,5 млн рублей. Победитель аукциона снизил цену до 4,8 млн рублей.

Подрядчик должен определить меры, необходимые для улучшения экологического состояния, и разработать комплекс мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию реки Миасс в черте города. Выполнить работы нужно до 15 октября.

В настоящий момент заключение контракта приостановлено из-за жалобы, поступившей от индивидуального предпринимателя. Рассмотрение жалобы назначено на 9 марта.