YIT не остановит строительство ЖК на Урале из-за отказа компании работать в России

Из-за нестабильной политической обстановки, финский строительный концерн YIT принял решение приостановить сотрудничество с Россией. Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о прекращении инвестиций в новые земельные участки.

"В связи с резкими изменениями геополитической ситуации, наш бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами в России, и сейчас нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников. Кроме того, мы ускорили стратегический обзор российских операций, начатый нами в ноябре прошлого года, и рассчитываем завершить его в ускоренном порядке. На данный момент у нас ведутся активные обсуждения с несколькими сторонами", - цитирует пресс-служба президента и главного исполнительного директора YIT Маркку Мойланена.

В Екатеринбурге благодаря работе АО "ЮИТ Санкт-Петербург", осуществляющего строительство в РФ, были возведены ЖК "Великолепная восьмерка", ЖК "Оптима", ЖК "Заря", ЖК "Дружба", ЖК "Форест", ЖК "Фаворит", ЖК "Квартет", ЖК "Классика". А также ЖК "Юстас", ЖК "Рифей" (1-17, 19, 25 ПК) и ЖК "Балтым-Парк" (1-8 ПК) в Верхней Пышме.

На сегодняшний день ведется строительство пяти жилых комплексов в Свердловской области:"Suomen Ranta", "Vektori" и "Rauta" - в Екатеринбурге, а также "Рифей" и "Балтым-Парк" - в Верхней Пышме. Однако беспокоиться о судьбе будущего жилья покупателям не стоит - строительство продолжится в прежнем режиме.

Как сообщила Накануне.RU начальник отдела маркетинга компании Юлия Широкова, информация о прекращении инвестирования в земельные участки означает только приостановление покупки новых участков и относится к еще ноябрьскому сообщению о продаже бизнеса. При этом работы на уже строящихся объектах никто останавливать не будет, невзирая на нынешнюю политическую обстановку.

"Инвестиции в земельные участки - имеется в виду покупка новых участков. О том, что мы срочно все прикрыли и перестали строить - такого быть не может. YIT всегда была стабильной компанией, которая выполняла свои обязательства, и нам ничего не мешает достраивать то, что есть. Мы все работаем, у нас полный офис клиентов. Мы не планируем задержки. YIT всегда была той добросовестной компанией, которая сдерживала свои обещания. В России мы работаем более 60 лет и даже все последние изменения мы пережили, потому что аккуратно работали: у нас никогда не было ни задержек, ни обманутых дольщиков. Понятно, что сейчас ситуация по-разному у всех меняется, но мы не планируем каких-либо изменений. Сейчас все еще живем в той же новости от 22 ноября. Она никак не связана с последними событиями и на сегодняшний день у нас все тот же комментарий: мы все строим, все продаем, все бронируется и продается", - пояснила Юлия Широкова.

По ее словам, дезинформация пошла именно из-за ноябрьской новости, однако продажа бизнеса не приравнивается к закрытию или банкротству. На данный момент о покупателе еще ничего неизвестно, однако уже после его прихода, компания вновь задумается об инвестициях в земельные участки.