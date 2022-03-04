"Яндекс" предупредил о риске дефолта из-за приостановки торговли его акциями

Компания "Яндекс" предупредила о риске дефолта из-за приостановки торгов его акциями на американской бирже Nasdaq. Ранее площадка объявила, что приостанавливает торговлю бумагами ряда российских компаний, таких как "Яндекс", Ozon, МТС и ЦИАН.

При этом держатели бондов могут потребовать через пять торговых дней погашения облигаций на сумму $1,25 млрд по номиналу и начисленные проценты.

При этом на конец февраля остатки денежных средств "Яндекса" составляли около $615 млн, из них средства за пределами РФ - $370 млн, передает "Интерфакс".

Компания предупреждает, что на данный момент компания не имеет достаточных ресурсов для полного погашения бондов - особенно, если компании не удастся распределить ресурсы российских "дочек" в нидерландскую головную компанию.

Компания предупреждает, что погашение бондов по номиналу может оказать существенное влияние на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.