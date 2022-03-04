Директор Центра адаптивного спорта Югры осудил отстранение российских паралимпийцев от Игр

Директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине.

Вторушин отметил, что для паралимпийцев участие в Играх — заветная мечта, и эту мечту буквально вырвали у них из рук.

"Следж-хоккеисты пропускают уже вторую Паралимпиаду. В большом спорте век недолог, и для многих наших следж-хоккеистов Паралимпиада, возможно, стала бы заключительной в их карьере. Миша Мячин и Леша Петров лишились такого значимого для них дебюта. Миша Слинкин, единственный из югорчан, кто участвовал в предыдущих играх, мог бы, наконец, соревноваться вместе со своими земляками. Знаю точно, что они составили бы самую достойную конкуренцию атлетам со всего мира. Жаль, что теперь мне приходится использовать "бы"

Каждый из наших спортсменов своим многолетним трудом, упорными тренировками, победами на самых рейтинговых соревнованиях заслужил эти Игры. Мы знаем об этом, и это – главное. От всего Центра адаптивного спорта Югры выражаю нашу глубочайшую поддержку и уважение спортсменам — Косте Шихову, Коле Терентьеву, Васе Варлакову, Илье Волкову, Мише Мячину, Леше Петрову и Мише Слинкину. Югра любит, верит и безоговорочно поддерживает вас! Хочу призвать СМИ присоединиться к этой поддержке.

Мы полностью поддерживаем решение Паралимпийского комитета России отстаивать права российских спортсменов, в том числе и в суде, и готовы оказать комитету всю необходимую помощь", - приводит эмоциональную тираду Вторушина "Югра Новости".

Как сообщало Накануне.RU, 3 марта, за сутки до открытия Игр в Пекине, Международный паралимпийский комитет (МПК) решение отстранить от участия сборные России и Белоруссии. В заявлении комитета говорится, что решение было принято "из-за того, что некоторые сборные заявили о нежелании участвовать в Играх, если на них будут присутствовать российская и белорусская команды, а также с ростом напряженности в олимпийских деревнях".

В состав команды Югры вошло семь спортсменов.