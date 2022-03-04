Каждый девятый депутат Госдумы не голосовал за тюремный срок до 15 лет за фейки о российских военных

Госдума на важнейшем дополнительном пленарном заседании в пятницу, 4 марта, не досчиталась 49 депутатов при голосовании по законопроекту о введении уголовной ответственности до 15 лет заключения за распространение фейков о российских военных.

401 депутат из 450 проголосовал за внесение поправок в Уголовный кодекс единогласно.

Также были внесены поправки и в Административный кодекс, они предусматривают миллионные штрафы за распространение фейков о российских военных.

Напомним, сам законопроект был внесен еще в прошлом году спикером Госдумы Вячеславом Володиным и рядом других депутатов. Он был принят в первом чтении и, естественно, не предусматривал ситуации с военными действиями.

Сегодня уголовная ответственность за фейки была внесена в виде поправок ко второму чтению, законопроект принят сразу во втором и третьем чтении. Володин выразил надежду, что во второй половине дня документ утвердит Совет Федерации, а затем – подпишет президент. То есть уголовное преследование за изготовление и распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ на Украине может начаться уже сегодня.

Закон предусматривает, что на срок до трех лет будут лишать свободы за изготовление и распространение фейков. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше — от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы.

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, представляя поправки, заявила: "Мы являемся свидетелями крупномасштабной информационной войны против нашей страны, нашего президента и нашего народа. Недопустимо распространение ложной информации о действиях наших ВС, которые действуют в интересах наших граждан, мира и безопасности"

"Наказание очень жесткое. Хотелось бы, чтобы общество понимало, что это делается, чтобы защитить наших солдат, офицеров, правду, - заявил Володин после одобрения документа в третьем чтении. - Миллионы жертв, гуманитарная катастрофа – все это остановлено. Наша военная операция развивается по плану. Делается все, чтобы Украина стала свободной, независимой страной. Сегодня там правят неонацисты".

Он также заявил, что депутаты не должны молчать, когда слышат о выступлениях против военной операции: "Коллеги, мы молчим, а молчать нельзя. Наше молчание – это предательство тех ребят погибли, которые погибли, чтобы мы жили. Погибли, чтобы Россия была в безопасности, чтобы Украина была свободной".