Посол РФ потребовал от США объяснений за призывы сенатора Грэма "убрать" Путина

Посольство РФ потребовало от США официально объяснить и осудить слова сенатора Линдси Грэма про президента России Владимира Путина.

"Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице представительства в Facebook.

Дипломат добавил, что ему становится страшно за будущее Соединенных Штатов, которыми руководят непрофессиональные люди.

Высказывание о Путине появилось в Twitter сенатора Грэма. В сообщении говорится, что человек, который "уберет этого парня", окажет стране и миру большую услугу. Сенатор также поинтересовался, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг.