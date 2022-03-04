04 Марта 2022
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ПЗРК &quot;Игла&quot; (2021) | Фото: military.ir

Германия передала Украине ракеты ГДР - Bild

Германия передала Украине старые ракеты, пишет Bild. В частности, Киеву отправляют ПЗРК "Стрела", которые остались на складах еще со времен ГДР. Фактически Берлин решил их утилизировать.

В статье говорится, что ящики, в которых хранилось вооружение, настолько заплесневели, что немецким солдатам разрешалось входить на склады только в специальной одежде. А сами ракеты подверглись коррозии и микротрещинам.

"Поставки оружия из Германии становятся позором. Сотни ракет не могут быть использованы", - пишут авторы.

На днях Германия поставила Украине 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Украинские власти просят прежде всего самолетов.

Теги: украина, оружие, германия



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