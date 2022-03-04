Появились кадры уничтоженного в аэропорту Гостомеля самолета-гиганта Ан-225

Опубликованы кадры уничтоженного в аэропорту украинского Гостомеля Ан-225 "Мрия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Тлеющий самолёт попал в репортаж "Первого канала".

Напомним, в конце февраля стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолёт Ан-225 "Мрия" мог быть уничтожен в аэропорту Гостомеля. По злой иронии судьбы, он, как и другое чудо советской инженерной мысли – ракетоплан "Буран", пришёл в негодность, просто стоя в ангаре.

Борт разработан ОКБ имени Антонова в 1984-88 г. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т. Первый полёт состоялся 21 декабря 1988 г. После распада СССР стал собственностью Украины.