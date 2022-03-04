Появились кадры уничтоженного в аэропорту Гостомеля самолета-гиганта Ан-225

04 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Украина
Ан-225, сгоревший в ангаре аэропорта города Гостомель (2022) | Фото: Первый канал

Появились кадры уничтоженного в аэропорту Гостомеля самолета-гиганта Ан-225

Опубликованы кадры уничтоженного в аэропорту украинского Гостомеля Ан-225 "Мрия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Тлеющий самолёт попал в репортаж "Первого канала".

Напомним, в конце февраля стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолёт Ан-225 "Мрия" мог быть уничтожен в аэропорту Гостомеля. По злой иронии судьбы, он, как и другое чудо советской инженерной мысли – ракетоплан "Буран", пришёл в негодность, просто стоя в ангаре.

Борт разработан ОКБ имени Антонова в 1984-88 г. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т. Первый полёт состоялся 21 декабря 1988 г. После распада СССР стал собственностью Украины.

Теги: Ан-225, Мрия, самолёт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.02.2022 18:19 Мск Крупнейший в мире транспортный самолёт мог быть уничтожен на Украине


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети