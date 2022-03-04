04 Марта 2022
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(2005) | Фото: mignews.com.ua

Пентагон не смог подтвердить, что ВС РФ применяют на Украине термобарические боеприпасы

Пентагон не смог подтвердить ни одного случая применения ВС РФ термобарических боеприпасов при проведении спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес и посол США в ООН Линда Томас-Гринфил заявил, что Россия разместила термобарическое оружие, или вакуумные бомбы, на территории Украины. Основанием для такого заявления послужило то, что "мы видели видео, как российские силы передвигают на Украину чрезвычайно летальное оружие", то есть видеоролики в интернете.

Посол Украины в США Оксана Маркарова также обвинила Россию в применении термобарического оружия.

Термобарическое оружие, которое иногда называют "вакуумными бомбами", фактически всасывает кислород из окружающего воздуха для создания более высокотемпературного и более разрушительного взрыва, чем обычные бомбы. США использовали их во Вьетнаме и Афганистане.

Теги: США, пентагон



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