04 Марта 2022
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Екатеринбург-Арена (Центральный стадион), ФК Урал (2018) | Фото: Накануне.RU

Самолетом, поездом… Стало известно, как футболисты "Урала" доберутся до Краснодара

Стало известно, как футболисты екатеринбургского "Урала" намерены попасть в Краснодар, где в 20-м туре РПЛ им предстоит сыграть с одноименным клубом.

Напомним, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России из-за ситуации на Украине. В их число вошла и воздушная гавань Краснодара, а клубу из этого города уже 7 марта играть с "Уралом".

Болельщики выражали опасения, что матч могут перенести на нейтральное поле или сыграть его в другой день. Однако встреча состоится в назначенные дату и время на стадионе "Краснодара".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, днем 5 марта "Урал" на самолете отправится в Сочи, откуда запланирована поездка до Краснодара на поезде. Из-за этого до отеля футболисты доберутся только к часу ночи.

Матч между ФК "Урал" и ФК "Краснодар"(2021)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

На следующий день, 6 марта, состоится предыгровая тренировка в Краснодаре. 7 марта пройдет матч, который начнется в 16 часов по уральскому времени.

Сразу после игры уральские футболисты отправятся на вокзал, откуда на поезде уедут в Сочи. Там их будет ждать самолет, который доставит игроков назад в Екатеринбург. Домой подопечные Игоря Шалимова вернутся рано утром 8 марта.

Напомним, что встреча первого круга РПЛ между "Уралом" и "Краснодаром" на "Екатеринбург-Арене" завершилась разгромом хозяев поля.

Теги: Урал, Краснодар, самолет, поезд, РПЛ



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