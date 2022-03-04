04 Марта 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

Мосбиржа установила запрет на короткие продажи по евро

Мосбиржа установила запрет на короткие продажи по евро на валютном и финансовом рынке, об этом говорится в сообщении площадки.

Ранее биржа объявила, что до следующей недели не будет проводить торги на фондовом рынке.

Также Мосбиржа сегодня довольно приятные для нее показатели финансовой отчетности за 2021 год по МФСО. Так, комиссионные доходы выросли на 21,3%, до уровня в 41,6 млрд рублей, за счет роста объема комиссий на большинстве рынков. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла 76%.

Чистый процентный доход снизился на 8,9%, до 12,9 млрд рублей; чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля снизился на 6,9%.

Операционные расходы выросли на 22,5%, что немного выше прогнозного значения данного показателя на 2021 год.

Чистая прибыль увеличилась на 11,6%, до 28,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 9,6%.

Теги: мосбиржа, евро, валюта



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