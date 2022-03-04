Сенегал возмущен вербовкой наемников украинским посольством

МИД Сенегала вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за вербовки наемников среди сенегальцев для участия в военных действиях против России и Донбасса.

Накануне украинское посольство в Дакаре написало в Facebook призыв записываться добровольцами для участия в вооруженном конфликте на Украине. На него откликнулись 36 сенегальцев. МИД Сенегала потребовал удалить этот пост.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что первые 16 тысяч иностранных наемников уже едут на Украину. Министерство обороны России подтвердило эту информацию и предупредило, что в лучшем случае их ожидает суд.

Великобритания, Дания, Латвия, Польша, Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины, сообщил руководитель департамента массовых коммуникаций Минобороны России Игорь Конашенков. А 200 хорватских наемников уже прибыли на Украину и присоединились к нацистским батальонам.