Иностранные наемники могут попытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, - Басурин

В ДНР не исключают, что иностранные наемники попытаются выйти из Мариуполя по гумкоридорам под видом мирных жителей.

"Переоденутся в какие-нибудь другие платья, сделают себя ранеными, пострадавшими", - сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне в эфире телеканала "Россия 1" он сообщил, что в Мариуполе, взятом в окружение силами ДНР, находится около 400 тысяч жителей.

2 марта Басурин сообщил, что Мариуполь удалось блокировать. 3 марта Минобороны РФ уточнило, что подразделения ДНР сузили кольцо вокруг города.

ВС РФ и НМ ДНР создали два гуманитарных коридора, сейчас остался только один, со стороны народной республики. Однако жителям Мариуполя не удается покинуть город.

Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что украинская сторона готовит провокации, в том числе в Мариуполе, сообщает Regnum.