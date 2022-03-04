США ужесточили экспортный контроль в отношении 91 организации и лица, связанных с РФ

Министерство торговли США вводит режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с РФ. Решение принято на фоне начавшейся военной операции на Украине, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США. <...> [Они] участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки", - цитирует ТАСС документ из электронной базы Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

В нём говорится, что всего в список тех, в отношении кого действует ужесточенный режим экспортного контроля, внесено 91 наименование. 81 из них зарегистрированы или базируются в РФ. Некоторые из подпавших под ограничения субъектов имеют представительства в других странах или зарегистрированы в Белизе, Великобритании, Испании, Казахстане, Латвии, на Мальте, в Сингапуре, Словакии и Эстонии.

"Это постановление включает субъекты в ряде союзных стран, среди которых есть члены ЕС и НАТО, однако оно не является мерой против этих стран, в которых расположены или зарегистрированы эти субъекты. Это постановление действует лишь в отношении перечисленных лиц", - поясняют американские власти.

В отношении 86 подпавших под ограничительные меры организаций и лиц будет действовать политика отказа в предоставлении экспортной лицензии. В отношении ещё пяти субъектов – холдинга "Российские космические системы", компаний "Элара", "Элемент", "Радиоавтоматика" и АО "Научно-исследовательский институт "Субмикрон" – также в целом будет действовать политика отказа в выдаче экспортной лицензии, однако возможны исключения, если речь будет идти о "поддерживаемых правительством США космических программах".