Кулеба возмутился: как на Западе могут спокойно спать, не дав Киеву самолеты?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал возмущенный пост в Twitter о том, что Запад мало помогает киевскому режиму.

"Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? Вы можете принять это решение прямо сейчас", – написал Кулеба.

Президент Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами также призвал Запад отправить военные самолеты.

"Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты. Если нас не станет, дальше будут Латвия, Литва, Эстония. Дальше будут Грузия, Молдова, Польша", - пугал Зеленский.

Он сказал, что не просит новых самолетов, пусть дадут хотя бы старые, оставшиеся в странах со времен СССР. Он благодарен за оружие, но его передали поздно.

Напомним, Зеленский уже несколько дней просит Запад "закрыть небо" над Украиной, то есть объявить бесполетную зону и сбивать российские самолеты. Вчера он снова повторил это. "Если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте нам срок – когда", - попросил он.

США не будут объявлять бесполетную зону на Украине, так как это означало бы войну России и США, заявил на днях глава Пентагона Ллойд Остин.