ЕР призвала наказывать за призывы остановить военную операцию РФ на Украине

04 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
генерал Андрей Картаполов (2018) | Фото: wikipedia.org

ЕР призвала наказывать за призывы остановить военную операцию РФ на Украине

Призывы к остановке военной спецоперации РФ на Украине являются предательством интересов Родины, считает глава комитета Госдумы по обороне, "единоросс" Андрей Картаполов. Он предложил установить ответственность "за публичную дискредитацию и воспрепятствование действиям вооруженных сил".

"Это решение абсолютно обоснованно и необходимо, так как военные выполняют задачи по защите интересов страны, Донбасса и наших граждан", - заявил Картаполов.

"Когда в обществе появляются непонятные для нас призывы к тому, чтобы эта операция не проводилась, чтобы наши военнослужащие перестали выполнять задачи, это, по сути, является предательством интересов нашей Родины", - полагает депутат.

Его однопартиец, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал и те ужесточения, которые парламент рассмотрит уже сегодня. Так, он объяснил, почему предлагает ввести ответственность для тех, кто призывает другие государства вводить санкции против граждан РФ: "Сотни тысяч граждан подвержены санкциям. Мы не могли быть в стороне и предлагаем введение административной и уголовной ответственности для тех, кто обращается к другим государствам, чтобы ввести дополнительные санкции против наших граждан. Это преступление, за которое должно быть назначено наказание".

Теги: единая россия, военная операция, предательство, наказание, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети