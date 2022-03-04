ЕР призвала наказывать за призывы остановить военную операцию РФ на Украине

Призывы к остановке военной спецоперации РФ на Украине являются предательством интересов Родины, считает глава комитета Госдумы по обороне, "единоросс" Андрей Картаполов. Он предложил установить ответственность "за публичную дискредитацию и воспрепятствование действиям вооруженных сил".

"Это решение абсолютно обоснованно и необходимо, так как военные выполняют задачи по защите интересов страны, Донбасса и наших граждан", - заявил Картаполов.

"Когда в обществе появляются непонятные для нас призывы к тому, чтобы эта операция не проводилась, чтобы наши военнослужащие перестали выполнять задачи, это, по сути, является предательством интересов нашей Родины", - полагает депутат.

Его однопартиец, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал и те ужесточения, которые парламент рассмотрит уже сегодня. Так, он объяснил, почему предлагает ввести ответственность для тех, кто призывает другие государства вводить санкции против граждан РФ: "Сотни тысяч граждан подвержены санкциям. Мы не могли быть в стороне и предлагаем введение административной и уголовной ответственности для тех, кто обращается к другим государствам, чтобы ввести дополнительные санкции против наших граждан. Это преступление, за которое должно быть назначено наказание".